На Украине запретили российский сериал «Старшая сестра»

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) отменило государственную регистрацию российского сериала «Старшая сестра». Об этом сообщается на сайте организации.

Аннулирование прокатного удостоверения прошло на основании закона «О кинематографии». В заявлении агентства отмечается, что создатели сериала предоставили недостоверные сведения о картине.

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Глава Госкино Филипп Ильенко отметил, что в заявлении на регистрацию «Старшую сестру» назвали копродукцией Украины, России и Польши. «Когда выяснилось, что в эфире российского "Первого канала" идет аналогичный сериал "Медсестра", в котором нет ни украинской, ни польской стороны производства, и в качестве создателей сериала указаны совсем другие лица, мы запросили у заявителя дополнительную информацию. Компания не смогла предоставить никаких документальных подтверждений того, что сериал — это копродукция», — передает его слова портал «Медианяня».

Картина рассказывает о девушке Анне Виталс, которая работает главной медсестрой.

Киев после насильственной смены власти в начале 2014 года неоднократно принимал меры, защищающие информационное поле страны от российской продукции. 18 февраля 2016-го Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило ряд фильмов из России, объяснив решение тем, что участники съемок внесены в «перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности».

С августа 2014 года на Украине были запрещены более 400 российских картин, среди которых сериалы «Неприкасаемая» и «Ладога».