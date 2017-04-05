В сети открыли «клетку пыток» с непрерывной трансляцией фильмов Николаса Кейджа

Два поклонника творчества американского актера Николаса Кейджа сделали сайт, представляющий собой VR-клетку с постоянной трансляцией фильмов с его участием через виртуальную решетку. Проект получил название The Cage Cage («Клетка Кейджа»), пишет The Verge.

Создатели сайта Крис Бейкер и Майк Лахер заявили, что на идею их вдохновил просмотр сцен в кино, когда «Кейдж теряет голову на экране».

«Что касается кадров, тут все как мы любим: Кейдж сходит с ума и принимает очень странные решения», — сказал Лахер.

В трансляцию попали эпизоды из таких картин, как «Скала», «Плетеный человек», «Без лица» и «Плохой полицейский».

Сайт действует по принципу виртуального симулятора, использовать его можно также с помощью VR-шлема. После захода на страницу нельзя остановить трансляцию или выключить звук, единственный выход — закрыть окно браузера. При повороте головы в VR-шлеме пользователь видит кадры с актером на всех четырех стенах.

В сентябре 2016-го в сети появился сайт The Nic Cage Rage Page, на котором все желающие могут покричать на Николаса Кейджа.

Николас Кейдж — американский актер, продюсер и режиссер, лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус». Получил известность благодаря лентам «Покидая Лас-Вегас», «Угнать за 60 секунд», «Адаптация» и «Воздушная тюрьма».