Николас Кейдж посетил фестиваль имени себя

Четвертый ежегодный кинофестиваль, посвященный американскому актеру Николасу Кейджу, увенчался появлением главного героя мероприятия. Об этом во вторник, 31 января, сообщает NME. Фестиваль под названием C4GED 4-EVER традиционно прошел в городе Остине (штат Техас).

«Погрузитесь вместе с нами в глубины ума этого величайшего актера. Сбросьте оковы нормальности и ощутите мегаэкстрим 10-часового путешествия по самым могучим и причудливым картинам. Да пребудет с вами Кейдж», — говорится в пресс-релизе мероприятия, состоявшегося в воскресенье 29 января.

Прибывший на фестиваль актер ответил на вопросы почитателей своего творчества и выступил с чтением рассказа Эдгара Аллана По «Сердце-обличитель», который, по признанию Кейджа, оказал сильное влияние на его актерскую работу.

Предыдущие фестивали проходили под названиями CAGED, CAGED 2: UNCAGED и CAG3D. Следующий, пятый посвященный Кейджу киномарафон, будет называться CAGED 5: THE CAGENING.

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Николас Кейдж, дебютировавший в кино в комедии «Беспечные времена в "Риджмонт Хай"», сыграл более 80 ролей. Он был удостоен «Оскара» за «Покидая Лас-Вегас» и также номинировался на премию за роли сценаристов-близнецов Чарли и Дональда Кауфмана в «Адаптации» Спайка Джонза.