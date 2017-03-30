Фильм с Хабенским и Мироновым получит преимущество перед «Форсажем»

Премьера американского боевика «Форсаж-8» не будет переноситься на более поздний срок из-за выхода российского фильма «Время первых», но отечественная картина получит максимальное количество сеансов в прокате. Об этом представители Министерства культуры России сообщили «Интерфаксу» в четверг, 30 марта.

В ведомстве рассказали, что накануне Минкульт провел встречу с представителями крупнейших российских киносетей. По итогам совещания было принято «принципиальное решение оставить дату 13 апреля в качестве официального релиза фильма "Форсаж-8"».

«При этом фильм режиссера Дмитрия Киселева "Время первых" получит определенные преференции в отечественном прокате, ему будет отдано максимальное количество сеансов», — подчеркнули представители министерства.

Такое решение, утверждают в Минкульте, учитывает интересы и киносетей, и отечественного кинематографа, «развитию которого ведомство традиционно уделяет особое, самое пристальное внимание».

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28 марта несколько крупных российских сетей кинотеатров («Синема парк», «Каро», «Киномакс» и «Формула кино») обратились в Минкульт с просьбой не переносить на неделю премьеру «Форсажа» из-за выхода «Времени первых». Кинотеатры посчитали, что отмена премьеры боевика приведет к убыткам, так как российский фильм не соберет в прокате достаточно денег. В министерстве на это ответили, что вопрос о дате премьеры решают прокатные компании.

«Время первых» — российский приключенческий триллер режиссера Дмитрия Киселева. В нем рассказывается о двух советских космонавтах, которых отправляют в открытый космос. Главные роли исполнили Евгений Миронов и Константин Хабенский. Премьера фильма намечена на 6 апреля.

Франшиза «Форсаж» студии Universal на данный момент насчитывает семь картин. Ленты посвящены деятельности автобанд, уличных гонщиков и их противостоянии полиции. Выход восьмой части на российские экраны запланирован на 13 апреля, на день позже мировой премьеры.