Вышел новый трейлер «Форсажа 8»

Новый трейлер фильма «Форсаж 8» появился в официальном YouTube-аккаунте компании Universal Pictures Russia. В картине снялись Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэйтем, Курт Рассел, а также ряд актеров, впервые участвующих во франшизе: Шарлиз Терон, Скотт Иствуд и другие. В российский прокат лента выйдет 13 апреля.

Киносерия «Форсаж» — самый прибыльный проект студии Universal. Все части в общей сложности заработали в прокате более 3,8 миллиарда долларов. Седьмая лента собрала 1,5 миллиарда долларов.