Киносети запротестовали против переноса премьеры «Форсажа» ради «Времени первых»

Несколько крупных российских сетей кинотеатров обратились к Министерству культуры с просьбой не переносить на неделю премьеру американского боевика «Форсаж 8» ради выхода на экраны отечественной ленты «Время первых». Об этом сообщили представители ряда киносетей («Синема парк», «Каро», «Формула кино»), настоявшие на анонимности, а также генеральный директор «Киномакса» Дмитрий Нартов, пишет газета «Ведомости» во вторник, 28 марта.

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По мнению источников, перенос выхода «Форсажа» с 13 апреля на неделю позже приведет компании к убыткам: «Премьер других блокбастеров в апреле просто нет, а "Время первых" вряд ли соберет больше нескольких сотен миллионов рублей». Издание отмечает, что сдвиг релиза американского боевика пролоббировали продюсеры отечественного фильма Тимур Бекмамбетов и Евгений Миронов, исполнивший в ленте главную роль.

«Время первых» — российский приключенческий триллер режиссера Дмитрия Киселева. В нем рассказывается о двух советских летчиках, которых отправляют в открытый космос. Премьера фильма намечена на 6 апреля.

Киносерия «Форсаж» — самый прибыльный проект студии Universal. Все картины в общей сложности заработали в прокате более 3,8 миллиарда долларов. Седьмая лента собрала 1,5 миллиарда. Выход восьмой части франшизы запланирован на 13 апреля.