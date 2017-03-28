В Минкульте открестились от переноса премьеры «Форсажа»

Министерство культуры России не принимало решения перенести премьеру американского боевика «Форсаж 8». Об этом в пресс-службе ведомства сообщили ТАСС во вторник, 28 марта.

«Никакого решения пока не принято, идет обсуждение между самими прокатчиками», — заявили представители Минкульта.

Как отмечает Агентство городских новостей «Москва», в ведомстве заявили, что получили письмо от российских киносетей, попросивших не менять дату релиза восьмой части «Форсажа».

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Ранее во вторник газета «Ведомости» сообщила, что несколько крупных российских сетей кинотеатров обратились в министерство с просьбой не переносить на неделю премьеру «Форсажа» из-за выхода отечественной ленты «Время первых». Издание ссылалось на ряд источников в компаниях «Синема парк», «Каро» и «Формула кино», а также на гендиректора «Киномакса» Дмитрия Нартова. Кинотеатры посчитали, что отмена премьеры боевика приведет к убыткам, а российский фильм не соберет в прокате достаточно денег.

Издание отмечало, что Минкульт собирается выдать «Форсажу» прокатное удостоверение с датой премьеры 20 апреля вместо 13 апреля.

«Время первых» — приключенческий триллер Дмитрия Киселева. По сюжету, СССР отправляет двух советских летчиков в открытый космос в надежде выиграть космическую гонку с США. Главные роли исполнили Евгений Миронов и Константин Хабенский. Премьера фильма намечена на 6 апреля.

Франшиза «Форсаж» студии Universal на данный момент насчитывает семь картин. Ленты посвящены деятельности автобанд, уличных гонщиков и их противостоянии полиции. Выход восьмой части на российские экраны запланирован на 13 апреля, на день позже мировой премьеры.



