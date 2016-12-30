Названы самые ожидаемые фильмы 2017 года

Американский билетный сервис Fandango составил список 30 самых ожидаемых лент 2017 года. Лидер рейтинга — фильм режиссера Райана Джонсона «Звездные войны: Эпизод 8», продолжение киносаги Джорджа Лукаса. Его премьера намечена на 14 декабря.

На втором месте — фантастическая лента «Стражи Галактики. Часть 2» с Крисом Праттом и Карен Гиллан. Третью строчку заняла картина «Красавица и Чудовище», в которой снялась Эмма Уотсон.

В первую десятку вошли фильмы о супергероях «Чудо-женщина», «Человек-паук: Возвращение домой» и «Лига справедливости: Часть 1», а также восьмой сиквел «Форсажа» и картина «На пятьдесят оттенков темнее» — продолжение «Пятидесяти оттенков серого». Помимо этого, кинолюбители ждут премьеры ленты «Логан», завершающей части трилогии о Росомахе (Хью Джекман), и мультфильма «Гадкий я 3».

Завершает рейтинг фэнтезийный боевик «Великая стена» с Мэттом Дэймоном.

Ранее в декабре сообщалось, что в восьмом фильме франшизы «Звездные войны» появится Кэрри Фишер в роли принцессы Леи. 60-летняя актриса, скончавшаяся в больнице 27 декабря в результате остановки сердца, успела сняться в новом эпизоде фантастической киносаги.