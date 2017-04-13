Минкульт выделит четыре миллиарда рублей на поддержку российского кино

Министерство культуры России передало в Фонд кино документ, согласно которому на поддержку отечественного кинематографа будут выделены субсидии в размере четырех миллиардов рублей. Об этом журналистам рассказал глава ведомства Владимир Мединский, передает ТАСС в четверг, 13 апреля.

«Соглашение две недели назад передано в Фонд кино. Еще за несколько недель до этого был направлен проект соглашения. Так что подпись на стороне Фонда кино. Как только они его подпишут, они получают деньги», — отметил министр.

Ранее в апреле сообщалось, что Мединский предложил новые критерии эффективности кинокомпаний, которым выделяются бюджетные средства на производство фильмов. Одно из требований Минкульта заключается в том, что они должны приводить в кинозалы как минимум одного зрителя на каждые 100 рублей, выделенные государственным Фондом кино.