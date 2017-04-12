Мединский оценил зрителя отечественного кино в 100 бюджетных рублей

Министр культуры России Владимир Мединский предложил новые критерии эффективности кинокомпаний, которым выделяются бюджетные средства на производство фильмов. Об этом представители нескольких продюсерских центров рассказали «Ведомостям» в среду, 12 апреля.

Одно из требований заключается в том, что компании должны приводить в кинозалы как минимум одного зрителя на каждые 100 рублей, выделенные государственным Фондом кино.

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«Мы считаем, что кинокомпании-лидеры могут эффективнее тратить государственные деньги. Нам важнее всего, чтобы профинансированное из бюджета кино посмотрели максимум зрителей», — подтвердили изданию в министерстве.

Исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев рассказал, что пункт про «100 рублей за зрителя» закреплен в разработанном Минкультуры документе. «Сейчас мы проводим консультации с отраслью о выполнимости таких показателей», — заявил он.

При этом продюсеры, опрошенные «Ведомостями», по большей части считают показатели завышенными. «Министерство культуры просто взяло эту красивую цифру с потолка, а отвечать придется нам», — согласились трое собеседников издания.