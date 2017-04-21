Начал работу образовательный сайт об отечественном кино «Чапаев»

Запущен образовательный ресурс «Чапаев», посвященный истории отечественного кино в контексте истории страны. Об этом говорится в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру».

Ресурс начал работу по адресу chapaev.media. В данный момент на нем опубликованы специальные курсы, посвященные теме школьного фильма и творчеству режиссера Маргариты Барской.

Проект, созданный главным редактором Любовью Аркус и коллективом журнала «Сеанс» на основе семитомной энциклопедии «Новейшая история отечественного кино», включает в себя образовательные курсы, киноведческую базу с текстами и редкими архивными документами, а также специальный раздел видео-интервью «Свидетели, участники и потомки», в котором собраны интервью, личные письма, документы и фотографии кинематографистов и их родственников.

Cредства на запуск «Чапаева» были выделены Фондом кино. В то же время Любовь Аркус подчеркнула, что дальнейшее выживание ресурса туманно, и «если финансирование не будет найдено, то этот огромный труд, в который вложены большие усилия разработчиков и авторов, просто пропадет».

«Мне «Чапаев» безумно нравится. Я попробовал преподавать, и понял, что мне очень не хватает такого ресурса. Фонд оказал поддержку проекту в размере 6 миллионов рублей. Что будет дальше — большой вопрос. Но мы будем думать про варианты, которые помогут существовать и «Чапаеву», и «Сеансу», и подобным институциям», — прокомментировал запуск ресурса глава Фонда кино Антон Малышев.

Черно-белый журнал о кино «Сеанс» издается в Санкт-Петербурге с мая 1990 года. В 1994 году «Сеанс» начал вести также издательскую, а в 1997-м — научно-исследовательскую деятельность. С 1998 по 2004 годы редакция журнала создала «Энциклопедию отечественного кино. Кино и контекст» в семи томах.