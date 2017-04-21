СМИ сообщили о намерении Минкульта отменить прокатные пошлины для артхауса

Министерство культуры России задумалось о пересмотре схемы повышения прокатных пошлин для зарубежного кино. Об этом в пятницу, 21 апреля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников встречи Минкульта и независимых прокатчиков.

Речь идет о возможной отмене платы за прокатные удостоверения для артхаусных фильмов, которые выходят не более чем на 120 экранах. Это позволит независимым лентам оставаться на российском рынке. Отмечается, что для таких картин будет установлен определенный порог не только по количеству кинозалов, но и по стоимости. В категорию «артхаус» с нулевыми пошлинами смогут попасть только произведения, приобретенные прокатчиками не более чем за 10-20 тысяч долларов.

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По словам программного директора «Синема Престиж» Михаила Додзина, эти критерии закроют дорогу в российские кинотеатры таким независимым режиссерам, как Вуди Аллен, Педро Альмодовар и братья Коэны, которые имеют средний охват аудитории (250-300 экранов) и стоят около 100 тысяч долларов.

Во встрече участвовали директор департамента кинематографии Минкультуры Вячеслав Тельнов с одной стороны и представители таких дистрибьюторов, как «Вольга», «Капелла» и «Артхаус» — с другой.

Также на встрече был представлен документ, согласно которому предлагаемая Минкультом по инициативе Фонда кино пошлина в пять миллионов рублей будет введена только для тех иностранных лент, чьи кассовые сборы превышают 300 миллионов рублей.

Для остальных картин, сообщает «Коммерсантъ», плата за прокатное удостоверение будет привязана к сборам в следующем порядке: при кассе до 50 миллионов рублей — нулевая пошлина, 50-100 миллионов — 0,5 процента от сборов, 100-200 миллинов — один процент от кассы, а 200-300 миллионов — полтора процента.

О намерении Министерства культуры поднять пошлину на прокат зарубежного кино с 3,5 тысячи рублей до пяти миллионов рублей (то есть в 1,4 тысячи раз) «Ведомости» сообщили 23 января. По мнению чиновников ведомства, такие меры должны помочь отечественным фильмам со сборами в прокате. В Кремле на это заявили, что действовать в вопросе стоимости прокатных удостоверений нужно с предельной осторожностью.