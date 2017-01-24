Песков прокомментировал идею повышения пошлины на прокат фильмов

К вопросу повышения пошлины на прокат фильмов необходимо подходить с предельной аккуратностью. Об этом во вторник, 24 января, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Безусловно, наряду с необходимостью всяческого промоутирования нашего отечественного кино мы должны ставить во главу угла интересы зрителей, россиян», — отметил пресс-секретарь президента.

Он добавил, что эта идея нуждается в тщательной проработке.

23 января «Ведомости» сообщили, что в Министерстве культуры России предложили поднять пошлину на прокат зарубежного кино до 5 миллионов рублей, то есть в 1,4 тысячи раз (сейчас стоимость прокатного удостоверения составляет 3,5 тысячи рублей). Уточняется, что это может коснуться и российского кино, но отечественным производителям будут компенсированы затраты.

По мнению чиновников Минкульта, такие меры должны помочь отечественным фильмам со сборами в прокате.

«Это, по всей видимости, одна из точек зрения, которые бытуют в министерстве культуры. Не сомневаюсь, что существуют и иные точки зрения», — прокомментировал идею Песков.

