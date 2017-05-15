Минкульт назвал спекуляцию билетами неотъемлемой частью рыночной экономики

Проблема спекуляций театральными билетами встречается не только в России, но и в других странах, и является неотъемлемым проявлением рыночной экономики. Об этом заявили в пресс-службе Министерства культуры, передает РИА Новости в понедельник, 15 мая.

По словам представителей ведомства, организация продажи билетов — задача руководства театров. «Случаи нарушения закона подлежат рассмотрению в судебном порядке», — подчеркнули в Минкульте.

Отмечается, что министерство разработало законопроект, предусматривающий административную ответственность в виде штрафа для физических и юридических лиц, нарушающих порядок реализации билетов. Для юридических лиц ответственность составит до миллиона рублей.

Так в ведомстве прокомментировали скандал вокруг продажи билетов в МХТ имени Чехова. 7 мая пользователь Facebook Tnargime Rǝnni опубликовал пост, в котором обвинил охранников и кассиров театра в сотрудничестве с перекупщиками билетов. Он предположил, что руководство учреждения также замешено в махинациях.

В МХТ имени Чехова заявили, что проводится внутреннее расследование. «Если такие случаи имеют место, к этим должностным лицам будут применяться строгие дисциплинарные взыскания», — отметили в пресс-службе.