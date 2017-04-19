В Москве вручены премии «Золотая маска»

В Москве вручены премии в области театрального искусства «Золотая маска». Как передает РИА Новости, лучшим драматическим спектаклем большой формы стал «Русский роман» московского Театра имени Маяковского. «Магадан/Кабаре» театра «Около дома Станиславского» признано лучшим драматическим спектаклем малой формы. Лучшим режиссером драматической постановки признан Андрей Могучий, поставивший спектакль «Гроза» в Большом драматическом театре имени Товстоногова.

Лучшим драматическим актером признан Данила Козловский за роль Гамлета в Малом драматическом театре Петербурга. Лучшей драматической актрисой названа Евгения Симонова, сыгравшая Софью Толстую в спектакле «Русский роман» Театра имени Маяковского.

Лучшим режиссером в опере стал Ричард Джонс, поставивший «Роделинду» в Большом театре. Эта же постановка названа лучшим спектаклем в опере. Лучшим дирижером стал Теодор Курентзис за спектакль «Травиата» в Театре оперы и балета имени Чайковского в Перми. Приз за лучшую женскую роль в опере получила Надежда Павлова, сыгравшая Виолетту Валери в «Травиате» Театра оперы и балета имени Чайковского в Перми, Лучшим актером в опере стал Липарит Аветисян, исполнивший роль Шевалье де Грие в оперетте «Манон» столичного Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

В номинации «Лучший спектакль в оперетте/мюзикле» лауреатом стал «Биндюжник и король» красноярского ТЮЗа. Лучшей актрисой в этом жанре стала Мария Биорк за роль в поставленном Андреем Кончаловским спектакле «Преступление и наказание» Театра мюзикла. «Золотую маску» за лучшую мужскую роль получил Виктор Кривонос, сыгравший в спектакле «Белый. Петербург» Театра музыкальной комедии в Санкт-Петербурге. Лучшим режиссером признан Роман Феодори из Театра юного зрителя в Красноярске, дирижером — Андрей Алексеев петербургского Театра музыкальной комедии, композитором в музыкальном театре — Эдуард Артемьев, работавший над «Преступлением и наказанием».

Приз за лучшую женскую роль в балете и современном танце присужден Виктории Терешкиной за роль в спектакле «Скрипичный концерт #2» Мариинского театра, а за лучшую мужскую роль в балете — Игорь Булицын, сыгравший Меркуцио в «Ромео и Джульетте» Театра оперы и балета в Екатеринбурге. Лучшим дирижером в балете стал Павел Клиничев за спектакль «Ундина» Большого театра. Лучшей работой балетмейстера/хореографа признан спектакль «Скрипичный концерт #2» Антона Пимонова в Мариинском театре. Лучшим спектаклем в современном танце названа постановка «Все пути ведут на север» театра «Балет Москва». Приз за лучший спектакль в балете жюри присудило екатеринбургскому Театру оперы и балета за «Ромео и Джульетту».

«Золотая Маска» вручается спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, оперетта и мюзикл, кукольный театр. В апреле 2016 года награду за лучшую режиссуру также получил Могучий, поставивший спектакль «Пьяные» в петербургском Большом драматическом театре имени Товстоногова.