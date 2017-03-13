Костолевский сменил умершего Тараторкина на посту президента «Золотой маски»

Народный артист России Игорь Костолевский назначен главой Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза театральных деятелей (СТД) России, который является учредителем награды, в понедельник, 13 марта.

Костолевский сменил предыдущего президента, актера Георгия Тараторкина, который скончался 4 февраля. Тараторкин являлся главой «Золотой маски» с момента ее основания в 1993 году.

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Костолевский снялся в таких фильмах, как «Звезда пленительного счастья», «Безымянная звезда» и «Тегеран-43». Он служит в Московском театре имени Маяковского.

Тараторкин скончался 4 февраля в возрасте 72 лет после тяжелой болезни. Он исполнил более 30 ролей в кино, в том числе Родиона Раскольникова в экранизации «Преступления и наказания». Актера похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

«Золотая Маска» вручается спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, оперетта и мюзикл, кукольный театр. В апреле 2016 года премию за лучшую постановку малой формы получил спектакль «О-й. Поздняя любовь» Лаборатории Дмитрия Крымова («Школа драматического искусства»). Награду за лучшую режиссуру получил Андрей Могучий, поставивший спектакль «Пьяные» в петербургском Большом драматическом театре имени Товстоногова.