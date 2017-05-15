Умерла народная артистка России Ирина Карташева

Старейшая актриса театра имени Моссовета и участница Великой Отечественной войны Ирина Карташева скончалась в Москве. Об этом представители театра сообщили РИА Новости в понедельник, 15 мая.

Артистке было 94 года. Она умерла дома после тяжелой болезни.

В театре имени Моссовета отметили, что дата прощальной церемонии и похорон будет известна позже.

В 1941 году Карташева окончила первый курс Ленинградского театрального института имени Островского, после чего переехала в Саранск. В 1943-м артистка отправилась на фронт в составе агитбригады Мордовского театра.

Карташева поступила на службу в театр имени Моссовета в 1947 году. Помимо театральных работ она принимала участие в дубляже и озвучке более 300 фильмов, таких как «Римские каникулы», «Фантомас против Скотланд-Ярда», «Зорро», «Чисто английское убийство» и «Рикки-Тикки-Тави» 1975 года.

В 1985-м она получила звание народной артистки РСФСР. В 2008 году актриса была представлена к ордену Почета за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.