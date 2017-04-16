В США умер сыгравший шерифа актер бондианы Джеймс Клифтон

Американский актер Джеймс Клифтон, известный по роли шерифа Пеппера в серии фильмов о Джеймсе Бонде, скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По словам дочери артиста, смерть наступила 15 апреля в результате осложнений, вызванных диабетом. «Он был потрясающим человеком, его все любили. Мы счастливы, что он был в нашей жизни», — сказала она.

Клинтон наиболее известен по роли шерифа в фильмах о британском секретном агенте — «Живи и дай умереть» (1973 год) и «Человек с золотым пистолетом» (1974 год). Помимо прочего, славу ему принесла роль администратора в ленте «Хладнокровный Люк» 1967 года.