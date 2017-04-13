От лейкемии умер старший брат Эдди Мерфи и сценарист его фильмов Чарли

Американский комик и актер Чарли Мерфи скончался в США в возрасте 57 лет. Об этом сообщает портал TMZ.

Артист стендапа приходился старшим братом комедийному актеру Эдди Мерфи. Он умер в одной из нью-йоркских больниц после борьбы с лейкемией.

Мерфи был участником комедийной передачи «Шоу Шаппелла» (Chappelle's Show). Он также снялся в таких фильмах, как «Ночи Гарлема», «Семейная свадьба» и «Ночь в музее».

Актер известен своим сотрудничеством с американским кинорежиссером Спайком Ли. Он принял участие в съемах картин кинематографиста «Блюз о лучшей жизни» и «Тропическая лихорадка», исполнив в них роли второго плана.

Чарли Мерфи также выступил сценаристом некоторых лент с участием его младшего брата, в частности, «Вампир в Бруклине» и «Уловки Норбита».