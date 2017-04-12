Культура
 

Умер работавший со Скорсезе и Фассбиндером немецкий оператор

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Михаэль Балльхаус
Михаэль Балльхаус

Немецкий кинооператор Михаэль Балльхаус скончался в Берлине. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает Die Welt.

Балльхаус умер в своей квартире в возрасте 81 года. Смерть подтвердили его родственники.

Одним из его наиболее примечательных приемов был поворот камеры на 360 градусов для создания объемного эффекта.

В Германии оператор работал с такими режиссерами, как Райнер Вернер Фассбиндер, Фолькер Шлендорф и Маргарет фон Тротта. В его фильмографии — культовые картины немецкой новой волны: «Горькие слезы Петры фон Кант», «Кулачное право свободы», «Китайская рулетка», «Замужество Марии Браун» и «Лили Марлен».

С 1985 года Балльхаус работал в США. Известен прежде всего своим многолетним сотрудничеством с Мартином Скорсезе. Вместе кинематографисты сняли такие ленты, как «После работы», «Последнее искушение Христа», «Славные парни», «Банды Нью-Йорка» и «Отступники».

Последним фильмом, над которым работал Балльхаус, стала немецкая драма «3096 дней».

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