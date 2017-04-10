Умер советский актер Гиви Берикашвили

В Тбилиси скончался советский и грузинский актер, народный артист Грузинской ССР Гиви Берикашвили. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Грузии.

Артисту было 82 года. Причиной смерти стали осложнения, вызванные пневмонией.

Берикашвили в последние годы играл на сцене Театра Руставели.

Он исполнил роли в таких фильмах, как «Кувшин», «Как солдат от войска отстал», «Пари», «Настоящий тбилисец и другие» и «Лимонный торт».

Одной из самых заметных работ Гиви Берикашвили стал семисерийный телефильм «Берега» по роману Чабуа Амирэджиби «Дата Туташхиа», где актер сыграл Косту Дастуридзе.