Культура
 

Умер актер Геннадий Ильин

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Геннадий Ильин
Геннадий Ильин

В Свердловской области скончался актер театра Геннадий Ильин. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщается на сайте Каменск-Уральского театра «Драма номер три».

«9 апреля на 56-ом году жизни скоропостижно скончался актер Каменск-Уральского театра драмы Геннадий Ильин. Светлая память», — говорится в сообщении.

Прощание состоится во вторник, 11 апреля, в здании Каменск-Уральского городского театра, после чего тело увезут в Екатеринбург для кремации. Согласно завещанию Ильина, его прах будет развеян над морем.

Артист исполнил роли в таких спектаклях, как «Король Лир», «Бесприданница», «Дон Кихот и мыльные пузыри», «Поминальная молитва», «Тиль», «Заповедник».

Ильин за свою карьеру был удостоен премии губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства, почетной грамоты Министерства культуры и туризма Свердловской области и почетной грамоты Союза театральных деятелей России.

Как пишет «Комсомольская правда в Екатеринбурге», в Каменске-Уральском было предпринято три попытки подать документы на присвоение актеру звания заслуженного артиста России. «Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин как-то пожаловался, что многие артисты просто не доживут до званий. В нашем случае так и получилось», — цитирует издание коллегу Ильина по театру «Драма номер три» Владимира Скрябина.

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