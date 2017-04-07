Умер озвучивший Мистера Картофельную голову из «Истории игрушек» комик

Американский актер и комик Дон Риклз скончался в Лос-Анджелесе. Об этом его представитель Пол Шефрин сообщил CNN в пятницу, 7 апреля.

Артисту было 90 лет. Причиной смерти стала почечная недостаточность.

Память Риклза почтил актер Джим Керри. На своей странице в Twitter он назвал его «Эверестом комиков». «Дон однажды выпросил у меня пару баксов, а потом сказал мне свернуть себя в крендель», — вспомнил артист.

Риклз снялся в таких сериалах, как «Сумеречная зона», «Я — шпион», «Остров Гиллигана», «Байки из склепа», и оригинальной «Семейке Адамс» 1960-х. Он также сыграл в криминальной драме Мартина Скорсезе «Казино» и озвучил Мистера Картофельную голову во всех мультфильмах франшизы «История игрушек».

Помимо этого, Риклз выступал в американских телепрограммах и участвовал в комедийных шоу. В мир Голливуда артиста привел американский певец Фрэнк Синатра, увидевший стендап Риклза в одном из ночных клубов Майами в 1950-х.