Умер писатель Александр Гаррос

В Израиле скончался русский писатель Александр Гаррос. Об этом в четверг, 6 апреля, в своем Facebook сообщила его жена Анна Старобинец.

Гаррос умер в возрасте 41 года. Последние несколько лет он боролся с раком.

В 2003 году литератор стал победителем премии «Национальный бестселлер» за книгу «[Голово]ломка», написанную в соавторстве с Алексеем Евдокимовым.

Александр Гаррос — журналист, писатель и сценарист. Автор романов (совместно с Алексеем Евдокимовым) «Фактор фуры», «Чучхе» и «Серая слизь».

Писатель родился в Белоруссии, долгое время жил в Латвии. Работал в таких изданиях, как «Эксперт», «Сноб», «Вокруг света».