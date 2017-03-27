Умер британский писатель и лауреат «Букера» Дэвид Стори

В Великобритании скончался английский писатель Дэвид Стори. Об этом в понедельник, 27 марта, пишет «Би-би-си» со ссылкой на представителя детей литератора.

«Папа умер мирно в окружении семьи. Он давал великую любовь и вдохновлял на нее, сделал нас людьми и показал, как устроен мир», — говорится в сообщении.

Писателю было 83 года.

Одной из самых известных работ автора стал роман «Такова спортивная жизнь». В 1963 году режиссер Линдсей Андерсон экранизировал книгу, за главные роли в которой Ричард Харрис и Рейчел Робертс были номинированы на премию «Оскар».

Стори являлся лауреатом международной литературной награды «Букер». Жюри отметило писателя за книгу «Сэвилл».

Среди других работ Стори — романы «Катаясь по тонкому льду», «Серьезный человек» и «Нынешние времена», а также пьесы «Семейное торжество», «Ферма», «Блудный сын», «День матери» и «Дни из прошлого».