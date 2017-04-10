Умер поэт и писатель Кирилл Ковальджи

Российский поэт, прозаик и переводчик Кирилл Ковальджи скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщил сын литератора в Facebook в понедельник, 10 апреля.

Подробности смерти не раскрываются.

В 1980 году Ковальджи основал в Москве литературную студию, которую посещали писатель и сценарист Юрий Арабов, прозаик Владимир Тучков, поэты Иван Жданов, Александр Еременко, Нина Искренко и Марк Шатуновский.

В 2006 году Ковальджи получил звание заслуженного работника культуры России. С 2013 по 2015 год он являлся редактором литературного журнала Союза писателей Москвы «Кольцо А».