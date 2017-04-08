Умер автор стихотворения «Над небом голубым есть город золотой...»

Поэт Анри Волохонский, автор стихотворения «Рай» («Над небом голубым есть город золотой...»), скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщает Cursor Info со ссылкой на его друзей. Он умер во сне в ночь на субботу, 8 апреля.

Рок-музыкант Борис Гребенщиков заявил, что Волохонский благодаря своему творчеству навсегда останется в истории музыки. «Человек, который написал такую гениальную песню, должен остаться в истории русской музыки навсегда. Лучше этой песни я в жизни не слышал и не пел ничего», — сказал он ТАСС.

Анри Волохонский родился 19 марта 1936 года в Ленинграде, он окончил химико-фармацевтический институт. В конце 1950-х начал писать стихи, песни и пьесы, публиковался в самиздате. Только одно его произведение было опубликовано в СССР — басня «Кентавр» в журнале «Аврора» в 1972 году.

В 1973-м он уехал в Израиль, спустя 12 лет переселился в немецкий Мюнхен, где работал редактором отдела новостей на «Радио Свобода». С 2004 года Волохонский проживал в поселке Рексинген близ города Хорб.

Поэту принадлежит большое количество произведений, от иронических миниатюр до поэм, в которых эпические и мифологические мотивы подвергаются обработке, сочетающей иронию с метафизикой. Из произведений Волохонского наибольшую известность получило стихотворение «Рай», написанное на музыку Владимира Вавилова и впоследствии исполненное Алексеем Хвостенко, а потом Борисом Гребенщиковым в фильме «Асса».

Самым известным произведением Волхонского в прозе является роман «Роман-покойничек».

В эмиграции Волохонский занимался литературным переводом: он выпустил книгу переложений из Катулла (1982 год), «БЛЕСК» — извлечения из книги «Зогар» (1984 год) и сборник фрагментов, переведенных из романа Джеймса Джойса «Поминки по Финнегану» (2000 год).