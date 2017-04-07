Умерла поэтесса-битница Джоан Кайгер

Американская поэтесса-битница Джоан Кайгер скончалась в возрасте 82 лет. Об этом сообщает The New York Times.

Кайгер умерла в своем доме в Болинасе, штат Калифорния, 22 марта, однако известно стало об этом только сейчас. По словам мужа поэтессы, Дональда Гуравича, причиной смерти стал рак легких.

Джоан Кайгер была частью культурного движения, получившего название «бит-поколение». Отмечается, что она была одной из немногих женщин-поэтов, признанных в сообществе, которое преимущественно состояло из мужчин.

Ее имя также связывают с экспериментальной школой поэтов Черной горы и направлением сан-францисского ренессанса.

В библиографии Кайгер более 20 сборников стихов, написанных в период с 1965 по 2016 год. Она также издала прозаическую работу — дневники из путешествий по Индии и Японии.

Бит-поколение — группа американских писателей и поэтов, возглавляемая Уильямом Берроузом, автором книг «Голый завтрак» и «Мягкая машина». В круг битников также входили Джек Керуак и Аллен Гинзберг.