Умер сыгравший в фильмах «Город грехов» и «Сталинград» Пауэрс Бут

В Лос-Анджелесе умер американский актер Пауэрс Бут, сыгравший в нескольких десятках фильмов и сериалов, в том числе «Дэдвуд», «Тумстоун: Легенда Дикого Запада», «Город грехов» и «Мстители», передает Associated Press. Ему было 68 лет.

Представитель Бута Бо Бриджес сообщил, что актер скончался «от естественных причин» в своем доме в воскресенье, 14 мая.

Также актер известен своей работой в фильмах «Сталинград» и «Ангелы смерти» (исполнил роль советского генерала Василия Чуйкова), «Красный рассвет», «Внезапная смерть», «На рассвете».

Частная поминальная церемония пройдет в Техасе, откуда актер был родом.

В 1980 году актер получил премию «Эмми» за роль лидера прокоммунистической общины «Храм народов» в телефильме «Трагедия в Гайане: история Джима Джонса». Речь там идет о гибели 918 человек, основавших свое поселение в южноамериканской стране. По данным Вашингтона, «Храм народов» был деструктивной сектой, и все поселенцы в ноябре 1978 года покончили с собой либо были убиты «единоверцами». Советские исследователи пришли к выводу, что членов общины уничтожил спецназ США сразу после того как все они попросили убежища в СССР, а официальная картина событий была инсценировкой.