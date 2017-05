Американский музыкант умер на концерте в честь своего юбилея

Американский музыкант Брюс Хэмптон, основатель группы Hampton Grease Band, умер на концерте в честь своего 70-летия. Об этом в среду, 3 мая, сообщает NME.

Большое юбилейное мероприятие, приуроченное ко дню рождения Хэмптона, проходило 2 мая в театре Fox в Атланте (штат Джордия, США). Артист упал на сцене во время соло 13-летнего гитариста Брендона Недерауэра. Отмечается, что несколько минут музыканты продолжали играть, полагая, что падение было частью шоу. Артиста доставили в больницу, где он вскоре скончался. Непосредственная причина смерти не сообщается.

Среди участников концерта были актер и музыкант Билли Боб Торнтон, гитарист группы R.E.M. Питер Бак, барабанщик коллектива Phish Джон Фишман и еще несколько десятков исполнителей.

Хэмптон был известен как авангардист и экспериментатор и считался культовой фигурой музыкальной сцены Атланты. С начала 1970-х он выступал под сценическим псевдонимом Полковник Хэмптон Б. Коулз, в отставке. Среди организованных им групп — Hampton Grease Band, The Late Bronze Age, The Aquarium Rescue Unit, The Fiji Mariners, The Codetalkers и другие.

В 1998 году он сыграл роль менеджера Морриса в фильме Билли Боба Торнтона «Отточенное лезвие».

В 2012 вышел документальный фильм о жизни Хэмптона Basically Frightened: The Musical Madness of Col. Bruce Hampton, Ret. («В основном напуган: музыкальное безумие Полковника Хэмптона Б. Коулз, в отставке»).