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00:34, 19 июля 2025Россия

Несколько домов в Ростовской области загорелись из-за атаки ВСУ

Слюсарь: В результате атаки ВСУ на Ростовскую область пострадал один человек
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Ростовской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) началось несколько пожаров, пострадал один человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Из-за падения обломков БПЛА в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского по ул. Советской загорелись несколько частных домов. ... По предварительной информации, ранен один человек», — написал Слюсарь, подчеркнув, что информация уточняется.

Кроме того, в Каменском районе загорелся трансформатор, что привело к отключению высоковольтной линии. Из-за этого электричество пропало в пяти населенных пунктах, в которых проживает около двух тысяч человек.

Ранее о взрывах сообщали жители Таганрога и Гуково. По данным Минобороны, в период с 18:15 до 23:05 по московскому времени над Ростовской областью было сбито восемь беспилотников.

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