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00:22, 19 июля 2025Россия

Над российскими регионами сбили десятки украинских БПЛА

Минобороны: Средства ПВО сбили 87 БПЛА ВСУ самолетного типа над 9 регионами РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Andrey Titov / Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили и перехватили 87 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над десятью регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.

Дроны были уничтожены 18 июля в период с 18:15 до 23:05 по московскому времени. Силы ПВО отразили атаки беспилотников противника над территориями Брянской (48 БПЛА), Орловской (12 БПЛА), Калужской (десять БПЛА), Ростовской (восемь БПЛА), Тульской (один БПЛА), Курской (один БПЛА), Смоленской (один БПЛА) и Воронежской (один БПЛА) оболастей. Еще пять дронов уничтожили в небе над Московским регионом, в том числе направлявшиеся в сторону столицы.

Ранее сообщалось, что Россия начала массированную атаку на Украину. В воздушном пространстве республики находится почти сотня российский дронов, также, по предварительным данным, Воздушно-космические силы РФ подняли в воздух ракетоносцы Ту-95МС.

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