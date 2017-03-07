Умер российский исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»

Актер Олег Казанчеев, первый в России исполнитель роли Иисуса в рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда», умер в возрасте 61 года. Он скончался в понедельник, 6 марта, в Москве после продолжительной болезни. Об этом сообщается в Facebook театра имени Моссовета, на сцене которого шла постановка.

«Театр на Таганке, Театр МОСТ, Театр имени Моссовета (помимо рок-оперы "Иисус Христос — суперзвезда", музыкальный спектакль "Игра") — Олегом Казанчеевым была создана галерея мощных сценических образов, память о которых жива и будет продолжать жить в сердцах зрителей», — говорится в сообщении.

Дочь актера Анастасия Казанчеева, рассказала ТАСС, что ее отец давно болел. «Почти год не выходил из дома, состояние у него было тяжелое, сегодня он скончался», — добавила она.

Отпевание Казанчеева состоится в пятницу, 10 марта, в одном из московских храмов. Место захоронения пока не определено.

Олег Казначеев родился 16 апреля 1956 года. Он закончил Щукинское театральное училище. Помимо театра имени Моссовета, он работал театре на Таганке (1978 по 1998 года) и театре МОСТ (с 2000-го). На роль на роль Иисуса в постановку Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса был приглашен в 1990 году.

На счету актера 38 киноработ, он снимался в таких фильмах, как «Мы из джаза», «Ученик лекаря» (1983), «Всадник по имени смерть» (2004), «Слуга государев» (2007). Кроме того, он исполнил роли в ряде сериалов, среди них «На углу, у Патриарших 3» (2003), «Спецгруппа» (2007), «Сеть» (2008), «Зверобой» (2008 год).