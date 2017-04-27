В Киеве отказались от проведения спектакля «Холокост кабаре»

Руководство киевского концерт-холла Bel’etage отказало в проведении спектакля «Суд над Джоном Демьянюком. Холокост кабаре». Об этом сообщил один из организаторов постановки Дмитрий Саратский, передает РИА Новости в четверг, 27 апреля.

«Мне сообщили, что им поступил звонок, откуда — они не говорят. Этот звонок им запретил проведение этого мероприятия», — объяснил Саратский.

Он не исключил, что отменить показ спектакля дирекцию концерт-холла заставили представители Службы безопасности Украины. «В нашей стране достаточно нескольких телефонных звонков каких-то органов, которые себя не называют, для того чтобы просто сорвать творческую акцию», — посетовал организатор.

Премьера спектакля, поставленного по одноименной пьесе канадского драматурга еврейского происхождения Джонатана Гарфинкеля, была запланирована на 28 апреля. Саратский отметил, что для «Холокост кабаре» попытаются найти другую площадку.

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25 апреля главный раввин Украины Моше Асман пожаловался на то, что напротив центральной синагоги Киева появилась реклама спектакля «Холокост кабаре». Он назвал размещение вывески провокацией.

Премьера постановки состоялась в Германии в 2010 году. Пьеса Гарфинкеля основана на реальном судебном процессе над бывшим гражданином США украинского происхождения Джоном Демьянюком, который во время Второй мировой войны работал охранником в нескольких нацистских концлагерях.

Суд над Демьянюком проходил в Израиле с 1987-го по 1988 год. Он был приговорен к смертной казни, однако в 1993 году Верховный суд Израиля отменил этот приговор.

