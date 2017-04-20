Zara затравили за юбку с символами нацизма и ненависти

В сети обратили внимание на юбку из новой коллекции Zara, расшитую похожими на лягушонка Пепе патчами. Это вызвало неоднозначную реакцию, пишет The Huffington Post.

«Zara действительно пытается продать юбку с Пепе и, по-видимому, не подозревает о последствиях», — написал в своем Twitter пользователь под ником @meaganrosae.

«Почему бы вам сразу не пришить свастику на свои сумки? Вы поддерживаете нацизм или просто ничего не понимаете в этом?» — возмутился юзер под ником @KeithMcFarland.

Некоторые поспешили сообщить, что будут покупать вещи в другом месте, потому что Zara, «очевидно, нацелена на аудиторию ультраправых».

Пользователь @OhNoSheTwitnt‏ вспомнила, что это не первый «промах» бренда.

Представители Zara уже удалили товар из американского онлайн-магазина, но в российском юбка до сих пор доступна.

В 2014 году магазин выпустил детские пижамы, выполненные в виде тельняшки с желтой шестиконечной звездой на груди. В соцсетях быстро обнаружили схожесть новинки с формой узников концлагерей во времена холокоста. Из-за скандала товар был снят с продажи.

Лягушонок Пепе — известный мем, созданный художником Мэттом Фурье. Изначально картинка не имела никакого отношения к пропаганде фашизма, однако из-за предвыборной кампании кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и движения «альтернативных правых» мем стал ассоциироваться с символами нацизма и ненависти к евреям.