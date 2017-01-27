Создано секретное хранилище с редкими мемами

В сети создали хранилище редких мемов с лягушонком Пепе на основе технологии блокчейн. Об этом в пятницу, 27 января, сообщает Motherboard.

В «справочнике» выставлены самые нетривиальные картинки, которые, как и биткоины, нельзя отправить больше одного раза. Создатели хранилища надеются, что зарегистрированные в системе люди смогут обмениваться редкими мемами или собирать уникальные коллекции.

Участники проекта уже объединились в Telegram-чате, где делятся своими приобретениями.

Судя по словам поклонников лягушонка, самой желанной картинкой является ONLYONEPEPE — она существует в блокчейне в единственном экземпляре.

Пользователи получают карточки безвозмездно, но среди юзеров уже распространилась практика купли-продажи самых ценных экземпляров. Любые политические разговоры в сообществе любителей Пепе запрещены.

Лягушонок Пепе — известный мем, созданный художником Мэттом Фурье. Изначально картинка не имела никакого отношения к пропаганде фашизма, однако из-за предвыборной кампании кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и движения «альтернативных правых» мем стал ассоциироваться с символами нацизма и ненависти к евреям.