Российское посольство потроллило британские власти мемом с лягушонком Пепе

Посольство РФ в Великобритании потроллило британские власти, опубликовав в своем Twitter расистский мем с лягушонком Пепе. На это обратило внимание издание Mashable.

«Сегодня в прессе: диванные эксперты просят Терезу Мэй помешать возможному смягчению отношений России и США. Не доверяете лучшему другу и союзнику Британии?» — отметили представители посольства и сопроводили запись картинкой с Пепе.

В конце декабря российское посольство в Великобритании прокомментировало решение президента США Барака Обамы выслать 35 российских дипломатов , разместив в Twitter изображение утенка с подписью «хромой». «Президент Обама высылает 35 российских дипломатов в духе Холодной войны. Все, в том числе американцы, будут рады увидеть конец этой незадачливой администрации», — отмечалось в сообщении.

Лягушонок Пепе — известный мем, созданный художником Мэттом Фурье. Изначально картинка не имела никакого отношения к пропаганде фашизма, однако из-за предвыборной кампании кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и движения «альтернативных правых» мем стал ассоциироваться с символами нацизма и ненависти к евреям.

В сентябре неправительственная организация американских евреев «Антидиффамационная лига» приравняла мем к изображению свастики и включила его в список символов ненависти. В ответ Фурье заявил, что намерен превратить картинку из символа нетерпимости в символ добра.