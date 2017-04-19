В сети высмеяли клон пакета из IKEA за две тысячи долларов

Пользователи сети обратили внимание на сумку из новой коллекции бренда Balenciaga за 2,5 тысячи долларов, которая очень напоминает синий пакет из IKEA за 99 центов. Об этом сообщает Mashable.

Издание отмечает, что обычно синий пакет используют для кучи мелочей, которые можно таскать за собой по всей IKEA, а затем тайно утаскивают его домой, чтобы собирать в него грязное белье.

Многие пользователи отмечают, что IKEA должна подать в суд на модный бренд, потому что сумки выглядят очень похоже.

Другие обрадовались, что теперь можно носить дешевый пакет по улицам и быть уверенным, что выглядишь модно.

Некоторые решили, что на подобном сходстве можно заработать, и в шутку начали предлагать дешевый пакет «по скидке» за 1,5 тысячи долларов.

«Мы глубоко польщены тем, что сумка Balenciaga напоминает нашу культовую синюю сумку за 99 центов. Ничто не сравнится с универсальностью огромного синего мешка», — прокомментировали представители IKEA изданию Today.

В марте пользователи сети активно обсуждали джинсы из новой коллекции Topshop со вставками из прозрачного пластика на коленях. Юзеров возмутило, что модель под названием Clear Knee Mom Jeans продается за 95 долларов. Многие прозвали одежду «самыми уродливыми джинсами в мире».