В сети ужаснулись «самым уродливым в мире джинсам» за 95 долларов

Пользователи сети активно обсуждают джинсы из новой коллекции Topshop со вставками из прозрачного пластика на коленях. На это обратило внимание издание Mirror.

Юзеров возмутило, что модель под названием Clear Knee Mom Jeans продается за 95 долларов.

«Мы поистине живем в очень темное время», — отметил в Twitter пользователь под ником @Jed05.

Многие прозвали одежду «самыми уродливыми джинсами в мире». Юзер с ником @frankencute предположила, что к такой экстравагантной вещи отлично подойдут ботинки с отверстиями на носках.

Ведущий одного из американских юмористических шоу Рон Корнинг (Ron Corning) появился в эфире в похожих штанах и сообщил зрителям, что они изготовлены вручную и стоили ему всего 12,5 доллара.

Тем не менее, в Twitter появилось немало восторженных сообщений о новой модели. Так, многие пользователи отметили, что с нетерпением ждут, когда приобретут джинсы и наденут их.

В 2016 году в сети приобрели популярность шуточные фотографии замерзших на холоде штанов. Тренд задал житель Миннеаполиса Том Гроттинг, который обычно развлекал такими статуями своих соседей.