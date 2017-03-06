В сети поглумились над берущими в прокат гигантские букеты для селфи девушками

Администраторы нескольких Telegram-каналов и пользователи Facebook обратили внимание на группы в социальных сетях, предлагающие в аренду огромные букеты роз. Сообщества советуют взять в прокат цветы, чтобы сделать селфи и произвести впечатление на друзей в соцсетях.

Подобные группы появились в Instagram и «ВКонтакте» незадолго до 8 марта. С помощью букетов администраторы сообществ предлагают подписчицам вызвать зависть у подруг или ревность у парня.

Владельцы интернет-прокатов обещают за 700-1000 рублей доставить охапку роз в любое удобное место и дождаться пока клиент сделает снимок с букетом. На съемку отводится 10 минут.

Для внушительности девушкам также предлагают арендовать коробочки и пакеты с логотипами Dolce&Gabbana, Gucci, Chanel, Guess, Armani, Tiffany за 300 рублей. Пакет из ЦУМа обойдется дешевле — в 100 рублей.

В ассортимент подобных прокатов также входит молодой человек, который на фото может сымитировать бойфренда. Форму его одежды (рубашка или футболка) оговаривают заранее. Паблики предупреждают, что снимке не должно быть видно лица мужчины.

В интервью «Афише Daily» один из создателей таких площадок рассказал, на мысль открыть прокат огромных букетов его натолкнули случай в кафе: он увидел, как три подруги фотографируются с одним и тем же букетом.

Пользователи соцсетей с иронией отреагировали на появление подобных прокатов. Юзеры признали, что идея стартапа обречена на успех, ведь многие девушки зациклены на своем образе в соцсетях.

Пользователи предложили не ограничивать розами и предоставить девушкам возможность сделать фото «я на сейшелах или мальдивах», «я ем огромного омара/лобстера, фаршированного черной икрой», «я и моя новенькая бугатти», «я в моем доме на новой Риге», «я загораю на своей яхте», ну и конечно же «я выхожу замуж в платье за миллионера, за принца/футболиста/кинозвезду».

Вдохновившись опытом продавцов роз, кое-кто в шутку решил открыть аналогичный прокат автомобилей для селфи.

«Хочешь нравиться телкам? Или чтобы завидовали одноклассники и коллеги по Доте? Или хочешь, чтобы поревновал твой парень? Специально для вас мы привезем премиальный автомобиль Lexus LX (Luxury реплика Тойота Лендкрузер)

После приезда у Вас будет всего пять минут чтобы сделать в нем столько селфи, сколько успеете, и *** к *** (далеко убежать, - прим. «Ленты.ру»)», - предложил один из них.

Некоторые отметили, что некогда модные фотографии со 101 розой теперь выставлять опасно, поскольку подписчики могут не поверить в то, что кто-то из поклонников действительно подарил такой букет.