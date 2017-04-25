Главный раввин Украины возмутился вывеской «Холокост кабаре» в центре Киева

Главный раввин Украины Моше Асман возмутился вывешенной напротив центральной синагоги Киева рекламой спектакля «Холокост кабаре». Об этом он написал во вторник, 25 апреля, на своей странице в Facebook.
«Вот эту жуть (не нахожу слова, как это назвать) повесили в центре Киева вчера, в день памяти жертв Холокоста, в городе, где находится Бабий Яр, напротив центральной синагоги!» — отметил Асман.
Он также посчитал, что размещение вывески является провокацией. «Мы, еврейская община, сделаем все, чтобы убрать эту провокацию немедленно!» — сообщил главный раввин. Позднее в тот же день Асман также на своей странице в Facebook сообщил, что вывеску демонтировали.
По информации издания «Страна», сатирическую пьесу канадского драматурга Джонатана Гарфинкеля «Суд над Джоном Демьянюком. Холокост кабаре» ставит киевский театр «Мизантроп». Произведение посвящено украинцу Ивану Демьянюку, который в годы Великой Отечественной войны служил охранником в нацистских концлагерях. Дата спектакля — 28 апреля — приурочена ко дню памяти жертв Холокоста.
В сентябре 2016-го президент Израиля Реувен Ривлин, выступая в Верховной Раде, напомнил о причастности украинцев, а также запрещенной в России экстремистской Организации украинских националистов к массовым убийствам и преследованиям евреев в ходе Второй мировой войны.
День памяти жертв Холокоста отмечается в разные дни в период с 7 апреля по 7 мая.