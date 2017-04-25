Главный раввин Украины возмутился вывеской «Холокост кабаре» в центре Киева

Главный раввин Украины Моше Асман возмутился вывешенной напротив центральной синагоги Киева рекламой спектакля «Холокост кабаре». Об этом он написал во вторник, 25 апреля, на своей странице в Facebook.

«Вот эту жуть (не нахожу слова, как это назвать) повесили в центре Киева вчера, в день памяти жертв Холокоста, в городе, где находится Бабий Яр, напротив центральной синагоги!» — отметил Асман.

Он также посчитал, что размещение вывески является провокацией. «Мы, еврейская община, сделаем все, чтобы убрать эту провокацию немедленно!» — сообщил главный раввин. Позднее в тот же день Асман также на своей странице в Facebook сообщил, что вывеску демонтировали.

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По информации издания «Страна», сатирическую пьесу канадского драматурга Джонатана Гарфинкеля «Суд над Джоном Демьянюком. Холокост кабаре» ставит киевский театр «Мизантроп». Произведение посвящено украинцу Ивану Демьянюку, который в годы Великой Отечественной войны служил охранником в нацистских концлагерях. Дата спектакля — 28 апреля — приурочена ко дню памяти жертв Холокоста.

В сентябре 2016-го президент Израиля Реувен Ривлин, выступая в Верховной Раде, напомнил о причастности украинцев, а также запрещенной в России экстремистской Организации украинских националистов к массовым убийствам и преследованиям евреев в ходе Второй мировой войны.

День памяти жертв Холокоста отмечается в разные дни в период с 7 апреля по 7 мая.