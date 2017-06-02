Бондарчук попросил у государства полмиллиарда на два новых фильма

Российский режиссер, актер и продюсер Федор Бондарчук попросил у Фонда кино бюджетные средства на создание двух кинолент. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 2 июня.

Кинематографист планирует снять продолжение фантастического боевика «Притяжение», а также экранизировать сценарий, написанный в 1970-х Владимиром Высоцким и Эдуардом Володарским.

Последний проект, по словам продюсера Александра Роднянского, получил название «Венские каникулы». По сюжету, герои в конце Второй мировой войны бегут из немецкого концлагеря в Вену. По задумке сценаристов роли должны были исполнить Высоцкий, Жерар Депардье, Вахтанг Кикабидзе и Даниэль Ольбрыхский. «Это будет гуманистическая история, трагическая и щемящая», — пообещал Роднянский.

Бюджет «Венских каникул» составит 750 миллионов рублей, из которых создатели фильма просят у Фонда кино 250 миллионов. Премьера картины запланирована на конец 2018-го или начало 2019 года.

На создание сиквела «Притяжения» планируется потратить 645 миллионов рублей. Бондарчук отметил, что авторы продолжения запросили у государства финансовую помощь в размере 250 миллионов рублей.