Минкульт захотел собирать по пять миллионов рублей с каждого фильма

Министерство культуры России разработает законопроект об обязательных отчислениях в размере пяти миллионов рублей при получении кинокомпаниями прокатного удостоверения. Об этом заявил директор департамента кинематографии ведомства Вячеслав Тельнов, передает Агентство городских новостей «Москва» во вторник, 30 мая.

Сбор планируется установить как для зарубежных, так и для отечественных кинолент. «Российские картины при получении прокатного удостоверения будут платить эту сумму, но потом Фонд кино будет им возмещать, компенсировать эти пять миллионов рублей», — объяснил Тельнов.

Полученные средства, по его словам, пойдут на поддержку отечественного кинематографа. Также планируется создать специальную комиссию, которая решит, какие «заслуживающие внимания» ленты следует освободить от уплаты пошлины.

Глава Минкульта Владимир Мединский подчеркнул, что зарубежные блокбастеры должны нести более заметную финансовую нагрузку. Он отметил, что одна из задач ведомства — «немного зачистить прокат от всякого низкокассового кинопродукта».