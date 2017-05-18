В Минкульте пояснили слова Мединского о защите от Голливуда

Министерство культуры России не планирует повышать билеты на киноленты, произведенные в Голливуде. Об этом ТАСС в четверг, 18 мая, сообщила пресс-секретарь главы ведомства Ирина Казначеева.

«Ни о каком повышении цен на билеты на иностранное кино вообще речь не шла», — подчеркнула Казначеева. Так она пояснила слова министра культуры Владимира Мединского, заявившего накануне во время выступления в Госдуме, что в стране необходимо ввести меры для защиты российских фильмов от голливудских картин.

Казначеева отметила, что глава Минкульта «говорил о разумной необходимости протекционистских мер в поддержку отечественного кино». «Это твердая позиция министра с 2012 года, которой он последовательно придерживается и которая приносит скромные, но системные и заметные результаты», — объяснила пресс-секретарь.

17 мая радиостанция «Эхо Москвы» сообщила, что Мединский предложил ввести регулирование цен на билеты в качестве поддержки отечественных фильмов.

Ранее в среду Мединский посетовал в Госдуме на то, что на всю поддержку российского кинематографа уходит меньше половины бюджета одного голливудского блокбастера. «Например, "Форсажа" — не помню, какой номер», — сказал он.