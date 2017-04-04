Интернет и СМИ
 

Интернет-компании выступили против блокировки сайтов с нелицензионным кино

Перейти в «Мою Ленту»

Российские интернет-компании высказались против предложение министра культуры Владимира Мединского упростить процедуру блокировки сайтов с нелицензионным контентом. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Из послания следует, что стремление защитить российское кино, предоставив правообладателю возможность добиваться блокировки без обращения в суд, не нашло понимания у участников рынка.

Авторы письма указывают на то, что в случае принятия этой нормы решение будет приниматься административным органом, который в отличие от суда не является независимым, и в этом заключается опасность.

При этом в процессе не участвует владелец сайта — таким образом, он не может реализовать свое конституционное право на защиту. Эта инициатива, по мнению членов РАЭК, создает опасный прецедент.

В случае прохождения поправок Минкультуры через Федеральное собрание другие участники рынка, ссылаясь на конституционный принцип равенства всех перед законом, также смогут требовать введения внесудебных процедур для защиты своих прав, отмечает РАЭК.

Ранее Коммерсантъ сообщал, что Министерство культуры готовит законопроект о защите национальных фильмов в интернете, ужесточающий механизм блокировки пиратских сайтов. Предложение может быть внесено в Госдуму в виде поправок к законопроекту о блокировке «зеркал» пиратских сайтов.

В письме Мединскому кинематографисты пожаловались на несовершенство госполитики в отношении пиратства. Они подвергли критике и текущую редакцию законопроекта, прошедшего первое чтение 17 марта. По их мнению, необходимо принять меры, «позволяющие на корню пресекать пиратство национальных фильмов в интернете, а именно путем блокировки пиратского контента без обращения в суд, блокировки пиратских сайтов через суд в упрощенном режиме.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Интернет-компании просят не принимать поправки о досудебной блокировке пиратских сайтов
Кинематографисты предложили без суда блокировать сайты с нелегальными фильмами
Клименко сравнил блокировку Rutracker.org с плохой комедией
В Минкомсвязи пообещали бить по морде за воровство интернет-контента
Последние новости
Опубликован список пострадавших при взрыве в петербургском метро
Названы любимые научные книги либералов и консерваторов
После убийства полицейских в Астрахани возбуждено уголовное дело по трем статьям
Интернет-компании выступили против блокировки сайтов с нелицензионным кино
Харрисон Форд избежал наказания за опасное сближение с авиалайнером при посадке
В США судья отказал режиссеру Полански в закрытии дела об изнасиловании
Трамп позвонил Путину и выразил соболезнования
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ
 — 
16:14 3 апреля 2017

«Вагон раскурочен, окна разбиты, нет света, кровь»

Взрыв в Петербурге глазами очевидцев
16:17 27 марта 2017

В СЖР вступились за получившего по почте «колоду смерти» крымского журналиста

18:48 3 апреля 2017

На задравших цены после взрыва петербургских таксистов пожаловались в сети

00:06 Сегодня

Павел Дуров удалил свое фото в образе террориста после взрыва в Петербурге

Интернет и СМИ
 — 
00:06 3 марта 2017

Это смотрит ваш ребенок

Почему современные дети любят дикие мультики и наносящих макияж мальчиков
17:33 3 апреля 2017

Захарова раскритиковала Washington Times за фото к новости о взрыве в Петербурге

15:56 26 марта 2017

Круглосуточного стримера из Германии обязали купить лицензию

18:25 3 апреля 2017

Первый канал снял с эфира выпуск «Давай поженимся» из-за взрыва в Петербурге

Интернет и СМИ
 — 
00:04 3 апреля 2017

Хочу в Brazzers

Зачем российские порноактрисы пытаются стать блогерами
16:40 24 марта 2017

Россиянин создал «феминизатор» на основе логики феминисток

16:21 3 апреля 2017

Новости и карты «Яндекса» оказались недоступны после взрывов в Петербурге

16:14 3 апреля 2017

Facebook включил для жителей Петербурга кнопку «Я в безопасности»

Россия
«Мы живем в ситуации перманентной угрозы»
Как теракты влияют на общество и его отношения с властью
Владимир Путин и Александр ЛукашенкоВременное единение
Путин и Лукашенко забыли разногласия на фоне теракта
Первые кадры
Фотографии с места взрыва в метро Санкт-Петербурга
Опубликован список пострадавших при взрыве в петербургском метро
Неизвестные застрелили двоих полицейских в Астрахани
Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при взрыве в метро Петербурга
«Мама не кормит мясом»
Диетолог о том, как веганство родителей отразится на здоровье их детей
Все материалы
Мир
Дерадикализатор сломался
Власти Франции признались в провале программы социализации джихадистов
Masked members of the collective "500 Brothers" take part in a march supporting a general strike in Cayenne, French Guiana, Tuesday, March 28, 2017. France announced Tuesday that it will send two high-level ministers to French Guiana as more than 10,000 protesters marched through the streets of the French territory in South America during the second day of a general strike over crime and economic hardship. Заморский бунт
Сорвав запуск ракеты и устроив массовые протесты, Гвиана напомнила о себе Парижу
A person holds onto the fence marking the border between the United States and Mexico in Ciudad Juarez November 2, 2010. Mexicans from both sides are celebrating the Day of the Dead at the fence to pay homage to migrants who died trying to cross the border. REUTERS/Gael Gonzalez (MEXICO - Tags: RELIGION ANNIVERSARY POLITICS SOCIETY)Две родины, ни одного дома
Как живут депортированные из США мексиканцы
Харрисон Форд избежал наказания за опасное сближение с авиалайнером при посадке
Трамп позвонил Путину и выразил соболезнования
Верховный суд США отказался принимать к рассмотрению дело Виктора Бута
«На этих выборах все идет не по привычному сценарию»
Арно Дюбьен о президентской гонке во Франции и шансах на победу Ле Пен
Все материалы
Бывший СССР
Полное обезвоживание
Почему из-за Украины Кишинев может остаться без воды
Глава МИД Украины выразил соболезнования в связи со взрывом в Санкт-Петербурге
Президент Армении Серж СаргсянИзбирательная революция
Как Армения стала парламентской республикой
Киевское метро выразило соболезнования в связи со взрывом в Петербурге
Из-за взрыва гранаты в Днепропетровской области пострадали 16 человек
В порт Одессы вошли корабли турецких ВМС
В Киеве заявили о намерении приравнять крымчан к террористам
Все материалы
Финансы
Страна восходящего бита
К чему приведет признание криптовалют в Японии
Москва и Минск договорились об уплате долга за российский газ и поставках нефти
«Дети рождаются не из-за денег»
Как материнский капитал приводит к обнищанию россиян
За год цена российской нефти Urals выросла в полтора раза
Порошенко сообщил о решении МВФ выделить Украине миллиард долларов
Порошенко получил акции офшорной компании Ротшильдов
Каждый пятый россиянин признался в желании сменить работу
Все материалы
Бизнес
«А» и «Б» зависнут на трубе
ФАС обещает абонентам мобильной связи отмену роуминга в 2017 году
Рустам Танкаев: Национальная арктическая идея
Освоение шельфа Восточной Арктики начинается с Хара-Тумуса
«Низкие цены на углеводороды нас не пугают»
Глава «Русь Ойл» о работе и возможностях развития в кризис
«Татнефть» попытается взыскать с Украины 144 миллиона долларов в суде США
«Роснефть» начала разработку самой северной арктической скважины
Юргенс рассказал о компенсациях жертвам взрывов в петербургском метро
Белорусские правоохранители со рвением взялись за «дело Данкверта»
Все материалы
Силовые структуры
Кровавый понедельник
Взрыв в Санкт-Петербурге: что известно
Ленинградское время
Почему теракт в Северной столице потряс страну
Написан опером
Самые нескучные полицейские протоколы и фейковые приказы из интернета
Источник рассказал о схожести взорвавшейся и обезвреженной бомб в Петербурге
После убийства полицейских в Астрахани возбуждено уголовное дело по трем статьям
Попали в типографский переплет
Как суд вмешался в судьбу крупнейшего печатного предприятия страны
СМИ узнали об опознании трех погибших при взрыве в Петербурге
Все материалы
Наука и техника
Московий из Центавра
Найден остров стабильности Вселенной
Не прокатило
Зачатый тремя родителями ребенок оказался в смертельной опасности
Кровавый навет
Почему англичане продолжали верить в ведьм до конца XIX века
Ученые нашли первую в Европе пещерную рыбу
Названы любимые научные книги либералов и консерваторов
Существование темной энергии поставили под сомнение
Под Каиром найдена новая древнеегипетская пирамида
Все материалы
Спорт
Маэстро снова 17
Как Роджер Федерер в 35 вернулся на теннисный Олимп
За явным преимуществом
Как СКА и «Металлург» прошли самый легкий путь к финалу в истории КХЛ
«Даже ради популярности не готова раздеться»
Керлингистка Сидорова о ЧМ, отношениях между девушками и откровенных фотосессиях
Фетисов прокомментировал решение НХЛ о пропуске игроками лиги Олимпиады-2018
НХЛ объявила о пропуске игроками лиги Олимпиады 2018 года
Фигуристка Медведева рассказала о самом запоминающемся моменте победного ЧМ
«Спартак» вырвал победу в матче чемпионата России по футболу с «Оренбургом»
Все материалы
Культура
«Со Скарлетт Йоханссон мне очень повезло»
Режиссер «Призрака в доспехах» Руперт Сандерс о своей версии киберпанк-классики
Евгений Евтушенко Один за всех
Умер поэт Евгений Евтушенко
Три сестры в любовном треугольнике
Что сделал с пьесой Чехова радикальный украинский режиссер
Названа дата похорон Евтушенко
В США судья отказал режиссеру Полански в закрытии дела об изнасиловании
Аниматор «Симпсонов» объяснил отсутствие пятого пальца у персонажей мультфильмов
Бьорк сняла клип в виртуальной реальности
Все материалы
Интернет и СМИ
«Вагон раскурочен, окна разбиты, нет света, кровь»
Взрыв в Петербурге глазами очевидцев
Интернет-компании выступили против блокировки сайтов с нелицензионным кино
Изолируй меня полностью!
Украинский фотограф показал опасность повальной зависимости от соцсетей
На задравших цены после взрыва петербургских таксистов пожаловались в сети
Павел Дуров удалил свое фото в образе террориста после взрыва в Петербурге
Захарова раскритиковала Washington Times за фото к новости о взрыве в Петербурге
Первый канал снял с эфира выпуск «Давай поженимся» из-за взрыва в Петербурге
Все материалы
Ценности
Неспортивное поведение
Тренировочный костюм как одежда для выхода в свет
Международный ювелирно-часовой салон в Базеле
BaselWorld 2017 в новостях и лицах
Santoni и Toiletpaper украсили кроссовки змеями из Эдемского сада
Верфь Azimut показала новую 21-метровую яхту
Сын Плющенко принял участие в модном показе
Кристен Стюарт станцевала в рекламе Chanel
Lacoste украсил одежду эмодзи с крокодилами
Все материалы
Путешествия
Состав отправился
Все, что нужно знать о правилах возврата железнодорожных билетов
Чтоб ты так жил
Самые необычные отели мира, открытые в 2017 году
Чурапча. КладбищеКронос, открывающий Истину
Окончание рассказа о путешествии по Колымской трассе
Турист из Амстердама по ошибке улетел в Канаду вместо Австралии
В аэропорту Пулково ужесточили контроль после взрыва в петербургском метро
Внуково усилило меры безопасности из-за взрыва в Петербурге
Названы 11 лучших направлений для путешествий в апреле
Все материалы
Из жизни
Swimmers walk with their floats on a beach covered by algae, in Qingdao, Shandong province, China, July 24, 2015. Picture taken July 24, 2015. REUTERS/Stringer CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA«Большие глаза и светлая кожа — жизнь удалась»
История уроженки Подмосковья, переехавшей в Китай
«Не говорите мне, что я слишком стар для этого»
Даже в 90 лет можно исполнить свою мечту и поменять жизнь к лучшему
«Нет такого понятия — идеальное тело»
Пилот ВВС США стала фитнес-моделью, чтобы помочь другим быть красивыми
Британский борец с неграмотностью тайно исправил десятки вывесок с ошибками
Прожившие вместе 70 лет британские супруги умерли с разницей в 4 минуты
Зоозащитники собрались спасти сбежавших с бойни коров
Ученые назвали страны с самыми плаксивыми младенцами
Все материалы
Первый тест совершенно новой Toyota Prius
«Приус» возвращается в Россию. И мы на нем уже поездили
Пикап, который мог выигрывать гонки
Забытые концепт-кары: Chevrolet XT-2, гоночный призрак El Camino
Лучшие дальнобои СССР
Грузовики Советского Союза и Восточного Блока для дальнобоя
Грузовики, шляпы и хайвеи
Как зарождалась дальнобойная культура в США
Появились фотографии обновленного Peugeot 308
В «Тойоту» GT86 установили мотор V12 c четырьмя турбинами
«Субару» будут выпускаться компанией Subaru
Все материалы
Пятерочка класса люкс
Как живут москвичи, отказавшиеся мириться с убогостью хрущевок
Россияне назвали главные причины отказа от ипотеки
Талант расправил плечи
Лучшие архитектурные проекты 2017 года: от города в пустыне до термальных ванн
«Если у тебя нет любовника, квартире взяться неоткуда»
Исповедь россиянки, ставшей ипотечницей в 20 лет
Тариф «Хватит»
За услуги ЖКХ можно платить в разы меньше
В Москве выставили на продажу рекордное число новых квартир
Все материалы