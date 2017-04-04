Интернет-компании выступили против блокировки сайтов с нелицензионным кино

Российские интернет-компании высказались против предложение министра культуры Владимира Мединского упростить процедуру блокировки сайтов с нелицензионным контентом. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Из послания следует, что стремление защитить российское кино, предоставив правообладателю возможность добиваться блокировки без обращения в суд, не нашло понимания у участников рынка.

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Авторы письма указывают на то, что в случае принятия этой нормы решение будет приниматься административным органом, который в отличие от суда не является независимым, и в этом заключается опасность.

При этом в процессе не участвует владелец сайта — таким образом, он не может реализовать свое конституционное право на защиту. Эта инициатива, по мнению членов РАЭК, создает опасный прецедент.

В случае прохождения поправок Минкультуры через Федеральное собрание другие участники рынка, ссылаясь на конституционный принцип равенства всех перед законом, также смогут требовать введения внесудебных процедур для защиты своих прав, отмечает РАЭК.

Ранее Коммерсантъ сообщал, что Министерство культуры готовит законопроект о защите национальных фильмов в интернете, ужесточающий механизм блокировки пиратских сайтов. Предложение может быть внесено в Госдуму в виде поправок к законопроекту о блокировке «зеркал» пиратских сайтов.

В письме Мединскому кинематографисты пожаловались на несовершенство госполитики в отношении пиратства. Они подвергли критике и текущую редакцию законопроекта, прошедшего первое чтение 17 марта. По их мнению, необходимо принять меры, «позволяющие на корню пресекать пиратство национальных фильмов в интернете, а именно путем блокировки пиратского контента без обращения в суд, блокировки пиратских сайтов через суд в упрощенном режиме.