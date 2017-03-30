Кинематографисты предложили без суда блокировать сайты с нелегальными фильмами

Министерство культуры России готовит законопроект о защите национальных фильмов в интернете, ужесточающий механизм блокировки пиратских сайтов, пишет «Коммерсантъ». Идея, которую поддержали отечественные кинематографисты, заключается в том, что доступ к интернет-страницам с российскими фильмами, размещенными там без ведома правообладателя, будут ограничивать без суда за пару дней.

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Предложение может быть внесено в Госдуму в виде поправок к законопроекту о блокировке «зеркал» пиратских сайтов. В письме министру культуры Владимиру Мединскому кинематографисты пожаловались на несовершенство госполитики в отношении пиратства. Они подвергли критике и текущую редакцию законопроекта, прошедшего первое чтение 17 марта.

По их мнению, необходимо принять меры, «позволяющие на корню пресекать пиратство национальных фильмов в интернете, а именно путем блокировки пиратского контента без обращения в суд, блокировки пиратских сайтов через суд в упрощенном режиме, блокировки ссылок на пиратский контент через поисковые системы». Они считают, что действующие сроки прекращения доступа к пиратскому контенту «с учетом судебной процедуры сводят на нет эффективность блокировок».

Письмо министру подписали продюсеры Сергей Сельянов, Леонид Верещагин, Тимур Бекмамбетов, Федор Бондарчук, Сергей Мелькумов, Игорь Толстунов, Анатолий Максимов и Ренат Давлетьяров.