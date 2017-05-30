Минкульт разработает акт о дополнительных сборах с зарубежных фильмов

Министерство культуры России рассматривает вопрос о введении дополнительных сборов с иностранных кинолент, рассказал глава ведомства Владимир Мединский. Его слова передает Rambler News Service во вторник, 30 мая.

Новая норма будет распространяться на зарубежные фильмы, кассовые сборы которых превышают 200-300 миллионов рублей.

«Если сбор миллиард, предположим, 50 процентов забрал кинотеатр, осталось 500, с которых дистрибьютор что-то оставит себе, а что-то отдаст. Вот дальше с этих 500 миллионов рублей удерживается какой-то процент в Фонд кино», — объяснил Мединский. Он отметил, что размер сборов еще не определен и находится на стадии обсуждения.

«Это французский принцип» — добавил министр.

Как заявил глава департамента кинематографии Вячеслав Тельнов, положение о дополнительных сборах войдет в подзаконные акты готовящегося законопроекта Минкульта.