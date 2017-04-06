Россия вошла в четверку стран-лидеров по смертности от курения

Международный коллектив ученых определил самые курящие и некурящие страны мира. Установлено, что Россия вошла в четверку стран по смертности от курения. Соответствующее исследование опубликовано в журнале The Lancet.

Более одного из 10 случаев смерти во всем мире (то есть порядка 6,4 миллиона смертей) вызваны курением. Половина из них приходится на четыре страны мира — Китай, Индию, США и Россию.

По общему числу курящих РФ располагается на пятом месте, пропуская вперед Китай, Индию, Индонезию и США. Статистику по возрасту и полу для первой десятки самых курящих стран мира авторы представили в специальной таблице.

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Всего, согласно исследованию, по состоянию на 2015 год (именно за это время ученые смогли проанализировать имеющиеся статистические данные), в мире курят около миллиарда человек — каждый четвертый мужчина и каждая двадцатая женщина.

Начиная с 1990 года, как показало исследование, в мире наблюдается увеличение абсолютного числа курильщиков одновременно со снижением их доли в населении планеты, что связано с его общим ростом. В примерно 30 странах число курильщиков снижается, среди лидеров — Индия и Бразилия.