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Названа причина появления прыщей

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Американские ученые назвали основную причину развития воспалительных заболеваний кожи, в частности, акне. Об этом авторы сообщили на ежегодной конференции Микробиологического общества.

Специалисты полагают, что наличие или отсутствие акне на коже лица определяет его общая микрофлора, а не присутствие какого-либо конкретного штамма бактерий.

К своим выводам ученые пришли, проанализировав микрофлору кожи лица у 72 человек, у 38 из которых было акне. У последних были обнаружены штаммы Propionibacterium acnes, производящие бактериальные токсины, опасные для кожи. У людей без акне микрофлора кожи лица была разнообразнее, что позволяло сбалансировать негативное влияние штаммов Propionibacterium acnes, производящих бактериальные токсины.

Авторы отмечают, что гораздо важнее поддерживать естественный баланс бактерий на коже лица, чем при помощи антибиотиков уничтожать сразу все микроорганизмы.

С акне в молодости сталкивается, как отмечают авторы, около 80-85 процентов людей. Заболевание связано с воспалением волосяных фолликулов на коже, причины которого окончательно не ясны. Среди них — проблемы пищеварения, гормональные изменения и бактериальное загрязнение кожи.

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