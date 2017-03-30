Десятки тысяч смертей в Восточной Европе связали с выбросами в Западной

Ученые из Канады, Китая, Великобритании и США подсчитали долю смертей, связанных с загрязнением среды обитания человека мелкодисперсными частицами (менее 2,5 микрометра в диаметре). Работа ученых позволяет отследить влияние промышленного производства в одних странах на смертность в других. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature, кратко о нем сообщает Калифорнийский университет в Ирвине (США).

Всего от загрязнения воздуха выбросами промышленного производства, переносимыми на тысячи километров, в частности, воздушными потоками и международной торговлей, в 2007 году (данные только за этот год учитывали эксперты) скончалось примерно 3,45 миллиона человек.

Например, около 31 тысячи случаев преждевременных смертей в Японии и Южной Корее оказалось связанными с выбросами в воздух, производимыми Китаем. Более 47 тысяч смертей в Восточной Европе спровоцировало загрязнение от заводов Западной Европы. В последней ученые насчитали 2,3 тысячи смертей, вызванных промышленным производством в США.

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Больше всего преждевременных смертей (1,19 миллиона случаев), обусловленных промышленным загрязнением, приходится на граждан Китая, живущих в районах страны, где производятся экспортные товары. Далее идут остальная Восточная Азия, Индия и Азия за исключением ее восточной части. Россия — на пятом месте (примерно 114 тысяч преждевременных смертей). Меньше всего смертей, связанных с промышленным загрязнением, наблюдается в Латинской Америке и Африке к югу от Сахары.

Работа ученых позволяет отследить влияние международной торговли на демографические показатели, в частности, случаи преждевременной смерти.